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الرئيس السيسي يرد على هتافات متطوعي «كتف في كتف»: «بحبكم جدا»

كتب:

محمد عزالدين
07:36 م | الجمعة 17 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هتافات المتطوعين في استاد القاهرة خلال احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإطلاق مبادرة «كتف في كتف»، إذ هتفوا: «بنحبك يا ريس»، ليرد عليهم: «متشكر.. وأنا والله بحبكم جدا.. والله بحب مصر جدا وربنا اللي يعلم».

وتابع الرئيس السيسي: «هو محدش بيحب أهله ولا إيه؟ مصر دي هي أهلي».

مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».   

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