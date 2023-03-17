نجوم الفن يهنئون أحمد السقا بعد طرح بوستر مسلسل حرب

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد السقا بعد طرحه بوستر مسلسل حرب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

بوستر مسلسل حرب لـ أحمد السقا

وظهر أحمد السقا خلال بوستر مسلسل حرب بجوار الفنان محمد فراج الذي يحمل مسدسا في يده، وخلفهما نيران.

وعلق عدد من نجوم الفن على بوستر مسلسل حرب؛ أبرزهم الفنانة منى زكي، التي قالت عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: ألف مبروك يا حمادة بالنجاح والتوفيق.

كما علقت الفنانة منة فضالي عبر إنستجرام: مبروك إن شاء الله تكسر الدنيا.

وقال الفنان محمد السعدني عبر إنستجرام: ألف مبروك.

تفاصيل مسلسل حرب

ويواصل الفنان أحمد السقا تصوير مسلسل حرب، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ10حلقات، والمقرر عرضه على قناة ON، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.