خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023.. اعرف المستندات المطلوبة

أتاحت وزارة القوي العاملة للمواطنين، رابط استخراج كعب العمل أون لاين 2023، إذ يُعد من الأوراق الضرورية التي تُطلب عند التقديم إلى فرص العمل الشاغرة، ما يدفع الراغبين في شغل الوظائف إلى معرفة خطوات استخراج كعب عمل بما يوفر الوقت والمجهود، ويمنعهم من الوقوف في طوابير مزدحمة لساعات طويلة.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023

وتأتي خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023، عن طريق الآتي:

- الخطوة الأولي، الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من هنا.

- الخطوة الثانية، تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

- الخطوة الثالثة، يجب عليك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

- الخطوة الرابعة، يجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

- الخطوة الخامسة، يجب الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

ويمكن استخراج كعب العمل 2023 من خلال مكاتب العمل باتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أون لاين 2023

- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).