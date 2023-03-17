ختام فعاليات إطلاق مبادرة «كتف في كتف» بعزف السلام الوطني

اختتمت فعاليات إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، وعدد غفير من متطوعي التحالف الوطني والمبادرات المختلفة، بعزف السلام الوطني.

مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».