أسعار البلح والياميش في معارض «أهلا رمضان».. كيلو البلح يبدأ من 10 جنيهات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويهتم المواطنون بشراء ما تحتاجه الأسرة ومن بينها ياميش رمضان، الذي لا تخلو مائدة إفطار منها، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار البلح وياميش رمضان في معارض «أهلا رمضان» بجميع المحافظات، حيث تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة السلع.

أسعار البلح وياميش في معارض أهلا رمضان

رصدت «الوطن»، كشف أسعار البلح وياميش رمضان في معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات، ووفق ما أكده مسؤولي التموين بالمحافظات، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو البلح يبدأ من 10 جنيهات وصولا إلى 50 جنيها.

- سعر كيلو الزبيب يبدأ من 20 جنيها وصولا إلى 90 جنيها.

- سعر كيلو جوز الهند يبدأ من 60 جنيها.

- سعر قمر الدين يبدأ من 14 جنيها وصولاً إلى 60 جنيها.

- سعر لفة التمر هندي تبدأ من 18 جنيها حتى 40 جنيها.

أسعار البلح وياميش رمضان

- سعر القراصية تصل الي 30 جنيها.

- سعر المشمشية تبدأ من 17 جنيها حتى 22 جنيها.

- سعر ربع كيلو المكسرات يبدأ من 50 جنيها.

- سعر كيلو الكركديه 100 جنيه.

- سعر كيلو الزبيب الأحمر 55 جنيها.

- سعر العرقسوس يبدأ من 15 جنيها.

- سعر ربع كيلو اللوز 70 جنيها.

معارض أهلا رمضان 2023

تشهد معارض أهلا رمضان 2023 في المحافظات إقبالا كبيراً من المواطنين، حيث توفر المعارض السلع وياميش رمضان بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 30%، ما جعل المواطنين يتوجهون لشراء احتياجاتهم منها.