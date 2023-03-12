أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ المجمعات الاستهلاكية.. تخفيضات 30%

إقبال كبير من المواطنين على شراء ياميش رمضان 2023 في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسبب انخفاض أسعارها، عن السلاسل التجارية والهيبرات بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ30%، خاصة في ظل مواصلة وزارة التموين طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان في جميع منافذها المختلفة ومعارض أهلا رمضان.

أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ المجمعات

وحرصت وزارة التموين، على أن تشمل قائمة أسعار ياميش رمضان 2023 في في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كل أنواع الياميش، وبأوزان مختلفة، حتى يستطيع المواطنين شراء الوزن الذى يريدون وفقًا للحالة المادية لكلا منهم، كالتالي:

- كيس قمر الدين 400 جرام بين 45- 62 جنيهًا.

- تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيهًا.

- علبة مشمشة 250 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.

- قراصيا بلغاري وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيهًا.

- عين جمل مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 81 جنيهًا.

- لوز مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 70 جنيهًا.

- زبيب أبيض بناتي وزن 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي وزن 300 جرام بسعر 40 جنيهًا.

- فستق وزن 250 جرامًا بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو وزن 250 جرامًا بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني وزن الكيلو بسعر 42 جنيهًا.