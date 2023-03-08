أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين.. تقل 30% عن الأسواق

شهدت أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين تخفيضا عن أسعار الياميش في السلاسل التجارية الخاصة والأسواق بنسبة 30%، والتي تطرحها وزارة التموين حاليا في جميع منافذها وفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين

وجاءت قائمة أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين، كالتالي:

** كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

** كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

** كيس قمر الدين ريحانة 400 جرام بسعر 53 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

** علبة مشمشة تركي 250 جرام بسعر 80 جنيها.

** قراصيا بلغاري 250 جرام بسعر 60 جنيها.

** عين جمل مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 81 جنيه.

** لوز مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 70 جنيها.

** زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

** تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيه.

** تين حبل بالوزن الكيلو بسعر 220 جنيها.

** فستق 250 جرام بسعر 117.50 جنيه.

** كاجو 250 جرام بسعر 110 جنيهات.

** فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.

كما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع منافذها وفروع المجمعات الاستهلاكية، اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بسعر مخفض عن الأسعار الخارجية، إذ تشمل الأسعار كالتالي:

- الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيهًا.

- السكر بسعر 14.5 جنيه.

- الدقيق بـ17 جنيهًا.

- الأرز من 16.5 إلى 18.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

- المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن نصف كيلوجرام.

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيهًا.