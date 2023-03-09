أسعار ياميش رمضان في الأسواق ومنافذ التموين.. بلح شامية بـ «17 جنيه»

قبل حلول شهر الصيام، يستعد المصريون للشهر الكريم من خلال شراء الاحتياجات اللازمة لتجهيز الأطباق المعروف بها شهر رمضان ومن بينها الكنافة والقطايف وغيرها، ولهذا يبحث الكثيرون عن أسعار «ياميش رمضان»، في الأسواق والتي يحرص قطاع عريض من المصريين على شرائها قبل الشهر الكريم بفترة كافية لتفادي ارتفاع أسعارها في المنافذ المختلفة.

وفي السطور التالية، نرصد في التقرير التالي أسعار ياميش رمضان في الأسواق 2023، وفق جولة أجرتها «الوطر في بعض المحال التجارية بمنطقة حدائق القبة.

أسعار ياميش رمضان في الأسواق

تتباين أسعار ياميش رمضان 2023 وفق كل منطقة وحسب النوع وجودته، وجاء متوسط الأسعار كالتالي:

- لفة تمر هندي تبدأ من 30 جنيها.

- لفة قمر الدين يصل سعرها إلى 20 جنيها.

- يبدأ كيلو المكسرات المشكل من 200 جنيه.

- كيلو زبيب أحمر يصل إلى 55 جنيها.

- كيلو بلح شامية يصل إلى 17 جنيها.

كيلو الزبيب يصل إلى 70 جنيها.

- كيلو تمر الواحات يبلغ نحو 80 جنيها.

- كيلو سوبيا يصل إلى 88 جنيها.

- كيلو كركدية يبلغ نحو 53 جنيها.

- يبدأ كيلو جوز الهند من 30 جنيها.

- يبدأ كيلو اللوز من 90 جنيها.

أسعار ياميش رمضان في منافذ التموين

وفي السطور التالية رصدا لـ «أسعار ياميش رمضان 2023» في منافذ التموين، كما يلي.

- يبدأ سعر الزبيب من 60 جنيها وفقًا للنوع وللوزن.

- البندق: سعره يبدأ من 40 جنيها وفقا للوزن.

- يبدأ سعر الفستق من 65 جنيها وفقا للوزن.

- جوز الهند: سعره يبدأ من 15 جنيها.

- العرقسوس يبدأ من 15 جنيها.

- الكركديه يبدأ من 15 جنيهًا.

- عين الجمل المقشر: سعره يبدأ من 25 جنيهًا وفقا للوزن.

- الفول السوداني: سعره يبدا من 10 جنيهات وفقا للوزن.

- التمر الهندي: سعره يبدأ من 20 جنيها وفقا للوزن.

- يبدأ سعر المكسرات المشكلة في منافذ التموين من 60 جنيهًا وفقا للوزن.

- يبدأ سعر اللوز 30 جنيها وفقا للوزن.

- يبدأ سعر لفة قمر الدين من 18 جنيها وفقا للنوع وللوزن.

- يبدأ سعر الكيلو البلح من 12 جنيها وفقا للنوع وللوزن.