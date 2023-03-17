رئيسة المفوضية الأوروبية: أسعار الغاز تراجعت بتوحيد الجهود بعيدا عن روسيا

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت بعدما تبنى الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه تدابير مُشتركة لتحسين الأوضاع، بعدما قفزت الأسعار العام الماضي، مضيفة: «في اللحظة التي وحدنا فيها الجهود لتنويع مصادر الإمدادات بعيدًا عن روسيا، انخفضت أسعار الغاز»، وذلك خلال زيارة لمنصة غاز في بحر الشمال، نقلت جزءا منها قناة «القاهرة الإخبارية».

منصة غاز في بحر الشمال

وتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، إلى منصة غاز في بحر الشمال؛ لمناقشة أمن الإمدادات والبنية التحتية، اليوم الجمعة، وتسلط الزيارة الضوء على أهمية النرويج بالنسبة لشحنات الغاز منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إذ تستخرج منصة ترول إيه الغاز من أكبر حقوله في النرويج، وبعد انخفاض التدفقات الروسية، أصبحت النرويج العام الماضي أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي.

البنية التحتية للطاقة في النرويج

وقال ستولتنبرج للصحفيين على متن منصة ترول إيه، إن البنية التحتية للطاقة في النرويج حيوية لكنها مُعرضة للخطر بسبب حجمها؛ إذ تضم خطوط أنابيب تمتد لآلاف الكيلومترات، بالإضافة إلى أسلاك للإنترنت والكهرباء.

وتابع: «لا يمكننا بالطبع حماية كل متر من هذه البنية التحتية في كل مرة، لكن ما نفعله هو أننا كثفنا تبادل معلومات المخابرات ولدينا مراقبة أوثق للبنية التحتية وعززنا وجودنا بقدرات عسكرية إضافية».

حقل ترول يمثل ثُلث صادرات النرويج اليومية من الغاز إلى أوروبا

وتابع: «الخطة الآن إجراء المزيد من التدريبات وأن نكون قادرين على الاستجابة بسرعة إذا حدث شيء ما»، وقالت شركة إكوينور المشغلة للمنصة إن حقل ترول قدم بمفرده 11.3 بالمئة من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويمثل الحقل ثُلث صادرات النرويج اليومية من الغاز إلى أوروبا.