المخرج الأيرلندي مارك كازينز لـ«القاهرة الإخبارية»: أستمع لأم كلثوم وتأثرت بيوسف شاهين

أكد المخرج الأيرلندي مارك كازينز، الذي كُرّم في مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام القصيرة والتسجيلية بمصر، أنه عندما حضر إلى المهرجان، تقابل مع ثقافات مختلفة، وتبادلوا فيها الأفكار، وتحدثوا للوقوف على الاختلافات والتشابهات فيما بينهم، مشيرًا إلى أن «هذا الأمر يخص المخرجين تحديدًا، حتى يستطيعون استكشاف العالم من حولهم».

علاقته بمصر

وأضاف كازينز، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «عندما كنت أدرس الإخراج، وأقابل الكثير من المخرجين من أماكن مختلفة، كانت الكاميرات في ذلك الوقت كبيرة، بينما أصبحت الكاميرات الآن صغيرة الحجم وذكية أيضًا تمكنك أن تذهب نحو هدفك بسهولة».

وحول علاقته بمصر وحبه لنجومها، قال كارينز: «أحاول أن يكون لدي معرفة بكثير من الفنانين في جميع أنحاء العالم، وذات مرة في إيران سمعت الموسيقى والأغاني الخاصة بأم كلثوم وأعجبت بها كثيرًا، فقررت أن آخذ بعض الأغاني وأرسخها في أذني».

سعيد بوجودي في مصر

وأوضح كازينز، أنه كان سعيدًا ومحظوظًا عندما جاء إلى مصر، والتقى مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين في فترة التسعينيات، وتأثر بشجاعته، ووصفه بالجريء وصاحب التاريخ الكبير، ووصف أيضًا كازينز، المخرج المصري الراحل شادي عبد السلام بأنه شاعر في عمله، وأثر فيه كثيرًا.