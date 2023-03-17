خبير صيني لقناة «القاهرة الإخبارية»: علاقات بكين بدول الشرق الأوسط جيدة

قال الدكتور وانغ يوي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الصيني تم إعادتة انتخابة رئيسا للبلاد في الآونة الأخيرة، كما أنه منذ 10 أعوام في أول انتخاب له، كان هناك زيارة الأولى من نوعها إلى روسيا، إذ تدل هذه الزيارة على دعم العلاقات الروسية – الصينية، وبدأت بشراكة شاملة وتنسيق لدعم علاقات التعاون وفقًا لإطار العمل في الأمم المتحدة، كما أن الرئيس الصيني بحث في روسيا منذ 10 أعوام وضع قوانين عالمية لمنع أي حرب عالمية أخرى

دعم العلاقات بين روسيا والصين

وأضاف «يوي»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «العالم شرقًا»، الذي تقدمه الإعلامية منى شكر، أنه طبقا للنظام العالمي الذي يأتي في ظل العولمة الذي يشهدها العالم، وحيث إن روسيا عضوه دائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، ولديها قدرات فهناك الكثير من المجالات لدعم العلاقات بين روسيا والصين، وفقًأ لإطار العمل في الأمم المتحدة، و وفقًا للنظام الدولي، موضحًا أن الصين لديها علاقات طيبة مع السعودية وإيران.

علاقات مع الشرق الأوسط

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الصين لديها علاقات طيبة مع بعض الدول في الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل، ولهذا هناك أسس قوية لدعم العلاقات السياسية لقدرتها على التوسط فيه، من أجل الحد من الصراعات والنزاع في أوكرانيا، إذ أن الصين كذلك عضو دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ولا تتمتع فقط بالقوة الاقتصادية، إذ لديها سياسة تعتمد على السلم بجانب قوتها الاقتصادية.