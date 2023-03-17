«القاهرة الإخبارية»: الرئيسان الروسي والصيني سيبحثان التعاون العسكري والتقني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مستشار السياسات الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث صراع أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال زيارة رسمية يقوم بها شي إلى موسكو بعد أيام، كما أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيشارك في المحادثات مع شي، وإن «التعاون العسكري الفني»، سيجري بحثه خلال الزيارة.

سيتم التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينج

وقال أوشاكوف للصحفيين: «في السنوات الأخيرة، تم تشكيل طبيعة ودية خاصة وموثوقة في العلاقات الشخصية لقادة البلدين، واعتبرنا أن الزعيمين التقيا بصيغ مختلفة نحو 40 مرة، وكانت هذه الاتصالات دائماً مثمرة ومفيدة للغاية من أجل العمل على أرض الواقع لدولنا في مختلف المجالات»، كما سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين.

وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينج، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.