عضو بمبادرة «ابدأ» لقناة الحياة: «كتف في كتف» ساهمت في توحيد جهود المتطوعين

قال عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إن مشاركة الشباب المتطوعين والذين ظهروا في احتفالية «كتف في كتف»، الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، يمكنهم التغيير كثيرا في شخصية المشاركين، معقبا: «المشاركة في مثل تلك الفعاليات بتغير في شخصية الفرد للأحسن».

المبادرة شهدت ملحمة تعاونية قوية بين كل الفئات المشاركة

وأضاف «عمر» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة ساهمت في توحيد جهود المتطوعين على مستوى كل المحافظات بلا استثناء، حتى شهدت ملحمة تعاونية قوية بين كل الفئات المشاركة.

أكرم القصاص: التحالف الوطني للعمل الأهلي وحد جهود المشاركين

فيما أوضح أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن ما قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي بعد إنشاءه بعام واحد فقط فقد شهد القطاع نشاطا كبيرا وتضافر ما بين العاملين بالتحالف بقدرات مختلفة.

وتابع: «التحالف ضاعف القدرات وده أدى قدرة في عمل بحث اجتماعي بسرعة وتلقي شكاوى وطلبات من الناس، ومع تكثيف العمل مع هذا الشكل المعلوماتي فده جيدة جدا وده شغل التحالف، والاحتفالية اللي حصلت النهاردة كانت احتفالية بالمتطوعين واللي بلغ عددهم أكثر من 60 ألف متطوع».