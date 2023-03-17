مؤسسة «الجارحي» لـ قناة الحياة: تلقينا طلبات كثيرة للتطوع في العمل الخيري

قال محمود الجارحي عضو مجلس أمناء مؤسسة «الجارحي» للتنمية المجتمعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف أحدث نقلة نوعية في العمل المجتمعي في مصر، موضحا أن المؤسسة كانت تعمل خلال الـ 30 عاما الماضية في الفيوم وما حولها، ولكن بعد انضمامها للتحالف أصبحت في كل ربوع مصر.

1500 متطوع بالمؤسسة

وأضاف «الجارحي»، لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن عدد المتطوعين يتزايد بشكل مستمر، ويبلغ عددهم حاليا 1500 متطوع، ويوجد طلبات للتطوع أضعاف هذا العدد، وسيجري ضم كل الراغبين بعد احتفالية استاد القاهرة.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جعل هناك إقبالا كبيرا للعمل التطوعي، بسبب اختلاف طبيعة العمل من خلال التحالف والتنسيق التام ما بين المؤسسات وظهورهم بقوة وتأثيرهم على الأرض بسرعة وقوة.

«كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».