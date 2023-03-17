الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة: الدولة غيرت مفاهيم الفلاحين لتعظيم الإنتاج

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، إن الدولة استطاعت وبشكل ذكي تغيير مفاهيم فيما يخص الري، مع إقناع الفلاحين بأفكار جديدة ساعدتهم على زيادة الإنتاج.

شردي: الدولة عملت بجد فيما يخص الثروة الحيوانية

وأضاف «شردي» خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة عملت بجد فيما يخص الثروة الحيوانية، ووزعت 40 ألف رأس ماشية ضمن المشروع الذي أقامه التحالف الوطني للعمل الأهلي فيما يخص رؤوس الماشية من أجل توفير دخل جيد للمصريين.

وتابع: «فيه واحدة قررت تكبر مشروعها وراحت البنك وساعدوها وأدوها القرض، وتحولت لسيدة بتعمل دورة للدواجن بواقع 200 فرخة فوق السطوح».