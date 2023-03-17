«مازن ورودي وملك» أصغر متطوعين في مبادرة «كتف في كتف» بأسيوط.. أشاد بهم الرئيس

«مازن ورودي وملك»، 3 أطفال من محافظة أسيوط ظهروا عبر الفيديو كونفرانس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تعبئتهم كراتين المواد الغذائية خلال فعاليات مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها الرئيس في عدد من المحافظات من استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة.

أصغر متطوعين بالمبادرة

لقي ظهور الأطفال أثناء تعبئة المواد الغذائية بصالة استاد الأربعين بمدينة أسيوط، إعجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصر علي محادثتهم خلال الفيديو كونفرانس كونهم أصغر متطوعين بالمبادرة وطالب الحاضرين بالتصفيق والتشجيع لهم.

حصلت «الوطن»، على صور الأطفال الثلاثة وهم يقومون بتعبئة المواد الغذائية:

بنساعد الناس الغلابة

وقالت الطفلة «رودي» خلال محادثتها للرئيس السيسي إنها سعيدة بالمشاركة مع الجميع ومساعدة الناس الغلابة وقدمت التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الطفل «مازن»، أن عمره 9 سنوات، وجاء هنا لقاعة استاد الأربعين الرياضي للمساهمة في تجهيزات المواد الغذائية التي تقوم بها مؤسسة رسالة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «كتف في كتف».