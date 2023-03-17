بث عملية فرز الأصوات بانتخابات «الصحفيين» على شاشة بمقر النقابة

بدأت منذ قليل، عملية فرز الأصوات لانتخابات نقابة الصحفيين 2023، على مقعد النقيب، وجرى تجهيز شاشة عرض لبث فعاليات عملية الفرز بمقر النقابة.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وبدأت عملية الفرز الخاصة بأصوات المرشحين على مقعد النقيب أولاً على أن تبدأ عملية الفرز الخاصة بالمرشحين على مقاعد مجلس النقابة الستة بعدها.

وجرت عملية الانتخابات في 22 لجنة في القاهرة، فضلًا عن لجنة في الإسكندرية.

فرز انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وطلب المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، خروج كل من لم يحمل تصريحًا بالتواجد داخل مقر الفرز، سواء مندوبي المرشحين، أو وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتيجة انتخابات الصحفيين 2023 على مقعد النقيب بعد انتهاء عملية الفرز.