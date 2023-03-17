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مد التصويت في انتخابات الصحفيين 2023 للمرة الثانية.. حتى الثامنة مساء

كتب:

محمد أباظة
07:17 م | الجمعة 17 مارس 2023
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2023

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2023

قرر المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023، مد التصويت مرة أخرى حتى الثامنة مساء.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وكانت اللجنة قد قررت مد التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 من السادسة حتى السابعة مساء نظرًا لوجود زحام أمام اللجان، قبل أن تقرر مده للمرة الثانية حتى الثامنة مساء.

واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات ممن لهم حق التصويت وبعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية التي اتخذت قرارات عديدة بدأت عملية التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023.

ومن المقرر أن يتم فرز أصوات المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 أولاً ثم فرز أصوات المرشحين على عضوية المجلس بعد غلق باب التصويت.

قرارات عمومية الصحفيين 2023

واتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عدة قرارات منها إعادة التأكيد على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناشدة النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بضمان النقابة وصرف بدل النقابة للمفصولين من الصحف وصرف دعم مادي 2000 جنيه شهريًا لأسر الزملاء المحبوسين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.