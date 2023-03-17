معلومات عن مبادرة «كتف في كتف»: تخدم 4 ملايين أسرة

تعد «كتف في كتف» المبادرة الأكبر التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع تستهدف تعبئة وتوزيع 4 ملايين كرتونة للأسر الأكثر احتياجا بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

توفير كراتين سلع غذائية

بدأت المبادرة بتوفير المواد الغذائية وتوزيع الكراتين بعدة محافظات يوم الجمعة الماضية بينها محافظات سوهاج والوادى الجديد، حيث تسلم متطوعى مؤسسات التحالف أطنان من المواد الغذائية الأساسية لتعبئة كراتين وتوزيعها على الأسر الاكثر احتياجا قبل شهر رمضان المبارك.

مشاركة 60 ألف متطوع باحتفالية كتف في كتف

وانطلقت اليوم احتفالية مبادرة «كتف في كتف» لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات الأهلية بمصر.