تفاصيل مقتل سائق على يد صديقه بالشرقية.. إيصالات أمانة وراء الجريمة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقتل سائق تروسيكل يدعى "خ. ع"، 23 سنة، بمنطقة بلبيس في الشرقية، إذ تبين أن المجني عليه تعرض لوصلة تعذيب وضرب على يد صديقه "ط. م"، 26 سنة، وصديقه وراء ارتكاب الجريمة بسبب الخلاف على 16 ألف جنيه كان المجني عليه مدينًا بها للمتهم.

وحسب التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، اقترض المجني عليه المبلغ من المتهم منذ 7 أشهر، وقام بالتوقيع على 3 إيصالات أمانة بقيمة 5 آلاف جنيه لإيصالين و6 للثالث، وعندما حان موعد رد المبلغ في فبراير الماضي، تحجج المجني عليه وأخبره أن ظروفه متعثرة وتم تحديد مواعيد أخرى للسداد لكنه لم يلتزم بها.

إصلاحات في التروسيكل

وحسب اعترفات المتهم، قابل المجني عليه في الموعد المحدد للسداد بداية من شهر مارس الجاري، ولكن المجني عليه أخبره أنه عمل إصلاحات في التروسيكل، فتشاجرا فأخبره المجني عليه أنه يشكوه بإيصالات الأمانة.

اعتداء حتى فقدان الوعي

وقرر المتهم استدراج المجني عليه بحجة تقسيط المبلغ، وتوجه إلى منزل المتهم، واعتدى المتهم على المجني عليه، وقيده وواصل الاعتداء عليه بالضرب حتى فقد وعيه.

عقب ذلك، وفقًا للتحريات، قاد المتهم التروسيكل وتوجه لأحد التجار وقام ببيعه، ثم عاد وخوفًا من إبلاغ المتهم عنه قتله.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه سائق مركبة تروسيكل، مقيم بدائرة المركز عن مسكنه.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء غياب المذكور، شخصًا له معلومات جنائية، مقيمًا بدائرة المركز.

خدعة التروسيكل

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المتغيب مدين له بمبلغ مالي وطالبه بالسداد إلا أنه لم يفِ بدينه بالرغم من قيامه بتحرير إيصالات أمانة بقيمة المبلغ له، فقام باستدراجه بالتروسيكل ملكه، بزعم توصيله واصطحبه لمنزله، وتعدى عليه واحتجزه داخل مسكنه، ثم توجه عقب ذلك وقام ببيع التروسيكل لأحد الأشخاص سيئ النية، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وجرى ضبطه وبحوزته التروسيكل، وبعد ذلك عاد لمنزله وقام بخنق المتغيب حتى فارق الحياة.

كما أرشد عن مكان جثة المجني عليه، و3 إيصالات أمانة بتوقيع المجني عليه، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي متبقٍ من ثمن التروسيكل.

شروط الحكم بالإعدام في جرائم القتل

وقال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن فاعل جناية القتل العمد يعاقب بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتابع "الفقي" أنه توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.