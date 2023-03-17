رئيس جامعة سوهاج يشارك في احتفالية «كتف في كتف» ويثمن دور تحالف العمل الأهلي

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات احتفالية «كتف في كتف»، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باستاد القاهرة الدولي، اليوم، احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، تمهيداً لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

حرص الدولة على دعم المبادرات الوطنية

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته للمشاركة بتلك الاحتفالية التي تقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم هذه المبادرات الوطنية المجتمعية، التي تهدف إلى تقديم يد العون للمواطنين الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، وتوفير السلع الأساسية للمواطن، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي.

مبادرة «كتف في كتف»

وأوضح عبد الخالق أن مبادرة «كتف في كتف» تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، و34 كيانا تنمويا تضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

رئيس جامعة سوهاج يشيد بمبادرة «كتف في كتف»

وقدم «عبد الخالق الشكر» والتقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكل مؤسسات العمل الأهلي باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية، مثمناً جهودهم المبذولة في تنفيذ مثل هذه المبادرات، التي تسهم في إدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا، وتأكد على أن المصريين دائماً «كتف في كتف».