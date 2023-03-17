عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام شهر رمضان بالمحافظات

تهل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك، خلال أيام قليلة، ويستعد المسلمون في كل بقاع الأرض إلى الصيام وأعمال البر والتقوى نظرا لعظمة الشهر الكريم، ويتساءل الكثيرون عن عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام شهر رمضان في المحافظات، للاستعداد للصيام وموعد الصلوات.

عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار في أول أيام شهر رمضان

تنشر «الوطن»، عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، التي جاءت كالتالي وفق تقرير هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي:

عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار في أول أيام شهر رمضان في محافظة القاهرة، حيث أن عدد ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، وموعد السحور الساعة الثانية و 9 دقائق فجرا، وموعد الإفطار الساعة السادسة و 8 دقائق مساءاً .

عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار

عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار في أول أيام شهر رمضان في محافظة أسيوط، 13 ساعة و 56 دقيقة، وموعد السحور الساعة الثانية و 12 دقيقة فجرا، وموعد الافطار الساعة السادسة و 8 دقائق مساءا.

وفي محافظة شمال سيناء 14 ساعة ودقيقة، وموعد السحور الساعة الواحدة و57 دقيقة فجرا، وموعد الإفطار الساعة الخامسة و 58 دقيقة مساءاً.

عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار في أول أيام شهر رمضان في الغربية، 14 ساعة، وموعد السحور عند الساعة الثانية و 9 دقائق فجرا، وموعد الافطار الساعة السادسة و 9 دقائق مساءاً.