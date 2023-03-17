9 من مصابي حادث الإسماعيلية يغادرون المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية

قالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الصحية للمصابين في حادث الإسماعيلية، مستقرة خرج منهم 9 مصابين نقلوا إلى المستشفى إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق عز الدين.

وأضافت المصادر إن الإصابات تنوعت مابين خفيفة ومتوسطة ومختلفة مابين كسور وكدمات وجروح في أنحاء الجسم دون وجود نزيف داخلي من المصابين.

تصادم سيارتين بمدخل الإسماعيلية

واصطدمت سيارة ملاكي بأخرى صباح اليوم الجمعة على طريق عز الدين بمدخل مدينة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة نقل 9 منهم إلى مجمع الإسماعيلية ورفض مصاب النقل.

وقالت المصادر الأمنية، إن تصادم سيارة ملاكي مع أخرى بمدخل طريق الإسماعيلية بوصلة عز الدين وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

فحص كافة المصابين

ونقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بينهم طفلة في عمر 15 عاما؛ لتتلقى العلاج اللازم، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أنّ جميع المصابين مقيمين بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

وأكدت المصادر فحص كافة المصابين من قبل استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال والباطنة والعظام.