أشرف كابونجا يسحب 6 سيارات ملاكي في الإسماعيلية بأسنانه لكسر رقم جديد 

نجح المصارع أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية مساء اليوم الجمعة في سحب 6 سيارات ملاكي بأسنانه على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، استعداداً لدخوله موسوعة جينيس برقم قاسيس جديد.

أشرف كابونجا

وربط كابونجا السيارات ونجح في سحبها فقط بأسنانه دون مساعدة بيديه ضمن المحاولات التي ينفذها كابونجا خلال الأشهر الحالية استعدادا لرقم قياسي جديد.

وقال أشرف كابونجا لن عملية سحب السيارات هي جاءت لكسر الرقم القياسي الذي حققه العملاق كونلي ماجنوسون المقيم في استراليا وتسجيله في موسوعة جينيس العالمية وكسر الرقم للمرة الثالثة منه علي التوالي

سحب قاطرة بقناة السويس بأسنانه

وكان قد نجح كابونجا خلال الأشهر الماضية في سحب قاطرة عملاقة في قناة السويس يصل وزنها إلى حوالي 700 طن بأسنانه فقط في إحدى ورش خيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وقال أشرف كابونجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عملية سحب ابقاكرة كانت تجربة تمهيدا لتسجيل العملية رسميا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد سحب مترو الأنفاق وتسجيله.

كابونجا يستعد لسحب طائرة ركاب

وقال أشرف «كابونجا»، إنه يستعد لسحب طائرة خلال الفترة المقبلة، لكسر الرقم القياسي ودخوله موسوعة جينيس في سحب الطائرات بعد سحب السيارات النقل ومترو الانفاق.

ومن المفترض أن يسافر كابونجا خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى إحدى الدول العربية لتنفيذ عملية سحب الطائرة وتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.