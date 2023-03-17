أستاذ بجامعة لندن لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تعاني من نقص في العمالة

قال الدكتور عمار بشبوش، أستاذ زائر في جامعة لندن، إن حكومة المحافظين حتى قبل وصول رئيس الوزراء الجديد تسعى جاهدة لمنع تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة خلال العامين الأخيرين، موضحًا أن الأعداد كانت تتضاعف من خلال وصول المهاجرين عبر قوارب مطاطية.

الحكومة البريطانية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العدد وصل إلى حالة من الممكن للحكومة البريطانية لن تعد تستطع إلى حد ما التعامل معها، موضحًا أن الهجرة غير الشرعية تعتبر أزمة لدى الحكومة البريطانية، لأنها لم تضع الحلول المناسبة في التعامل معها كما فعلت دول أخرى مثل ألمانيا وعلى غرار بعض الدول الأوروبية.

معالجة قضايا اللاجئين

وتابع: «لذلك وجدت نفسها في حالة غير صحية لمعالجة قضايا اللاجئين، حيث تمتلئ المقرات بطالبي اللجوء دون النظر إلى حالتهم حتى الآن، وقد تكون الأسباب اقتصادية، حيث إن الحكومة البريطانية دائمًا ما تشير إلى أنها تؤثر على دافعي الضرائب وبأنه غير عادل، وغيرها من الأسباب»، وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن بريطانيا تعاني من شح في العمالة.