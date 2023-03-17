ضبط تشكيل عصابي بحوزته «حشيش وهيدرو» في الإسماعيلية 

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة لاثنين منهما معلومات جنائية بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرات بيعها في الأسواق.

البداية عندما رصد ضباط مكافحة المخدرات نشاط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة مخدري الحشيش والهيدرو خلال الفترة الماضية بدائرة مركزي القنطرة وأبوصوير.

تحديد المتهمين

رصدت مأمورية مكبرة لضباط مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأمن المركزي تحرك المتهمين خلال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز أبوصوير بحوزتهم كمية من المخدرات، ونجحت المأمورية في في ضبط كمية كبيرة من الحشيش زنة 6 كيلو جرام وكمية كبيرة من مخدر الهيروين زنة حوالي 4 كيلو معدة للبيع في الإسماعيلية.

وتحفظت الشرطة على المواد المضبوطة المضبوطة والسيارة ومبلغ مالي بحوزتهم فيما حررت المحاضر اللازمة لحين عرضهم علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قانوني: عقوبة قد تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسن محامي، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى السجن المؤبد خاصة أن المتهمين سبق اتهامهم في قضايا جنائية قد يكون بينها قضايا مخدرات.

وأضاف «حسن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحكمة الجنائية، تقرر معاقبة المتهمين في قضايا المخدرات بأقصى العقوبة بكل تمثله عملية الاتجار من خطر على الفرد والمجتمع.