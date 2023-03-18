حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار ورياح محملة بالأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في المحافظات، موضحة سقوط أمطار متوسطة على 10 محافظات بنسبة تصل تصل إلى 40%، مع تحذيرات من ظاهرتي الشبورة المائية، التي تبدأ فجر اليوم، بالإضافة إلى الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وحذرت الأرصاد المواطنين من حالة الطقس اليوم في المحافظات إذ تتعرض البلاد إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتبلغ أقصى سرعة لها في القاهرة الكبرى، وسجلت 40 كيلومترًا في الساعة، وسجلت العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات التي تقع جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» سجلت العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة مع تكون الشبورة المائية والرياح المحملة بالرمال والأتربة، والتي سجلت سرعتها 36 كيلومترًا في الساعة، مع سقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم .

فرص سقوط الأمطار اليوم

كما تشهد «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» اليوم سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم مع نشاط للرياح التي سجلت 42 كيلومترًا في الساعة وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

وتشهد اليوم محافظتي «السويس، وبورسعيد» سقوط أمطار بنسبة 40% مع نشاط للرياح، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم في شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة، مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم