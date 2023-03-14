حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، في ظل عودة الأجواء الشتوية، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سيناء، وخليج السويس، وخليج العقبة، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس اليوم، فإنّ الفرصة قائمة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، على سيناء، بينما تكون محافظة البحر الأحمر على موعد مع ذروة التقلبات الجوية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، في مختلف المحافظات، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال ووسط الصعيد، يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق.

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وتقل حدة الأمطار على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، كما تنشط حركة الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، فيما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار

ووفقًا لـ الأرصاد الجوية فإنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانًا وتصل إلى حد السيول وتكون رعدية أحيانًا على المناطق الآتية:

طابا نويبع دهب شرم الشيخ رفح العريش سانت كاترين الطور الغردقة الزعفرانة راس سدر راس غارب مرسى علم القصير اضطراب حركة الملاحة البحرية

ومن المتوقع أيضًا، أن تنشط حركة الرياح أيضًا على مسطح البحر الأحمر، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج إلى ٣.٥ مترًا.

الطقس اليوم وغدًا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات، فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على عدة مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.