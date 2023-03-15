حالة الطقس اليوم في المحافظات: انحسار سقوط الأمطار وظاهرتين جويتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات؛ إذ انحسرت فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، فيما يعم استقرار الأحوال الجوية على باقي الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، فإنّ هناك ظاهرتين جويتين مؤثرتين، وهما كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أنّ يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس دافئًا على جنوب الصعيد، ليتحول إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وفيما يخص أماكن سقوط الأمطار اليوم في جميع المحافظات، فإنّه من المتوقع أنّ تشهد المناطق الآتية سقوط أمطار اليوم وهي:

الوجه البحري، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، والتي تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

درجات الحرارة في جميع المحافظات

وجاءت درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم كالتالي:

حالة الطقس اليوم في القاهرة: تسجل درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12، وسط كثافة الشبورة صباحًا، وحركة رياح معتدلة تبلغ سرعتها 26 كم/س غائم جزئيًا.

حالة الطقس اليوم في الوجه البحري: تسجل درجة العظمى 21 والصغرى 12، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وتعتدل حركة رياح لتبلغ سرعتها 26 كم/س، بينما يسود غائم جزئيًا على مدار اليوم.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 20، بينما الصغرى 11 درجة، فيما تزداد كثافة الشبورة صباحًا، وتنشط حركة الرياح التي تصل سرعتها إلى 30 كم/س، ويسود طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا والتي قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء، وتنشط حركة الرياح بسرعة 32 كم/س، ويسود طقس غائم جزئيًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11 وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 30 كم/س، ويسود غائم جزئيًا.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 10، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وسط اعتدال حركة الرياح لتبلغ سرعتها 24 كم/س، ويسود طقسًا غائم جزئيًا.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12، وسط اعتدال حركة الرياح التي بلغت سرعتها 22 كم/ س، بينما يسود طقس مشمس.