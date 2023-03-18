تفاصيل مصرع الطفل باسل في عيد ميلاد صديقه.. «الحفلة تحولت لمأساة»

واقعة غريبة حدثت في مول تجاري بمنطقة بالتجمع بالقاهرة، تسببت في مصرع طفل يدعى «باسل» صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء تواجده لحضور عيد ميلاد صديقه «مالك».

تفاصيل مصرع الطفل باسل

ياسمين كامل، والدة «مالك»، صاحب عيد الميلاد، روت لـ«الوطن» تفاصيل القصة، قائلة: «الواقعة صعبة جدا، كنا قاعدين أول ما وصلنا وقلنا الولاد ياكلوا الأول قبل ما يلعبوا، أكلوا وبعدها لقينا طفلين بيجروا علينا ويقولوا الحقوا باسل، أنا كنت فاكرة أنه مغمى عليه».

واستكملت والدة مالك، 36 عاما، حديثها: «واحد من الولاد قال إنه شايف دخان طالع من فم باسل، في واحد تاني لمسه اتكهرب، ولو كان مسكه زيادة كان راح معاه، وإحنا جرينا بباسل على المستشفى، وهناك قعدوا يعملوا الإسعافات لكن عضلة القلب كانت واقفة بسبب الكهرباء».

صدمة في عيد الميلاد

فيما قالت فاطمة فهمي محمد، والدة أحد الأطفال المشاركين في حفل عيد ميلاد «مالك»، إنها كانت متواجدة رفقة ابنها في المول لحضور عيد ميلاد، وتفاجأت بصراخ الأطفال باسم باسل: «روحنا نعرف في ايه، لقينا اللي كانوا بيشتغلوا في المول كل واحد ماسك موبايل وبيلعب بيه، والطفل واقع على الأرض والأطفال بيصرخوا».

وتابعت: «جرينا افتكرنا أنه أغمي عليه، والأولاد قالوا إنه سند إيده على سلك في منطقة ألعاب، وطلع منه دخان، وفضلنا نصرخ مفيش إسعاف مفيش حاجة نشيله عليها، مفيش دكتور، والعمال قاموا في لحظة فصلوا الكهرباء عن المكان، والأمهات اللي كانت موجودة في المكان شالت الطفل ووصلوه المستشفى».

معاناة أصدقاء باسل

وبحسب حديث «فاطمة»، تأثر الأطفال بالواقعة التي حدثت أمام أعينهم، وشكلّت واقعة مصرع صديقهم مأساة لم يستطيعوا تخطيها رغم مرور عدة أيام على الحادث، «ابني منمش بقاله 3 أيام ويزعق مصدوم من اللي حصل قدام عينه، 20 طفل كانوا موجودين، واحد منهم مش بينام، وواحد بيرجع من الصدمة، وواحد مامته بتقول كل يوم جسمه بيترعش من الحادثة».