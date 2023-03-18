كريم عبدالعزيز يشارك في نهائيات الدوم: مصر ولادة والفن في جينات شعبها

شارك الفنان كريم عبدالعزيز في الحلقة النهائية لبرنامج الدوم المذاع عبر فضائية «dmc».

وقال الفنان كريم عبدالعزيز: «عايز أقول مبروك، وإن الموسم التاني أقوى من الأول، وإن شاء الله الموسمين التالت والرابع أقوى».

عبدالعزيز: أشكر المتحدة وميديا هب

وأضاف: «أكتر حاجة مفرحاني برضه فكرة إن المواهب مش في العاصمة بس، لكن في كل مصر، وده بيأكد إن مصر ولادة، والفن في الجين المصري، وعايز أشكر المتحدة وميديا هب ويارب دايمًا متجمعين وكل سنة وأنتوا بألف خير».

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحلقة النهائية من برنامج الدوم في الموسم الثاني للبرنامج الذي حقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.