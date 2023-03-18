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إسراء حاتم تفوز بجائزة برنامج «الدوم» في مجال النحت

كتب:

أحمد حامد دياب
02:19 ص | السبت 18 مارس 2023
إسراء حاتم

إسراء حاتم

أعلن برنامج الدوم الفائزين في مجال النحت حيث وصل للمرحلة النهائية كل من: إسراء حاتم بتمثال حالة، ومروة مجدي بتمثال مركب الشمس.

وفاز بلقب نجم الدوم في مجال النحت هي إسراء حاتم، وسلمها الجائزة المهندس كريم عبدالجليل العضو المنتدب لشركة الجوهرة للسيراميك إحدى شركات مجموعة عز الصناعية.

منحة دراسية للفائزين

وأعلنت نهى درويش، مذيعة برنامج الدوم أن الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة سيراميكا الجوهرة التابعة لمجموعة عز الصناعية ستقدم منحة للفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية في المركز العالمي للفنون أكاديمية «دارتي» الإيطالية وهي من أعرق أكاديميات الفنون في العالم.

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بقلم أحمد حامد دياب