أمطار غزيرة وبرق يضربان الإسكندرية.. والمحافظة توجه 3 تحذيرات للمواطنين

ضربت الأمطار الغزيرة المصحوبة بوميض البرق مدينة الإسكندرية، منذ قليل بالتحديد نطاق حي المنتزه الأول، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 40%، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

وصحب الأمطار التي ضربت الإسكندرية منذ قليل وميض برق وسط أجواء باردة جدا مع درجة حرارة 14 درجة مئوية فجر اليوم السبت، وذلك بعدما بدأت الأمطار في الهطول بشكل تدريجي بعد منتصف الليل.

تحذيرات بسبب أمطار الإسكندرية الغزيرة

وبسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق التي ضربت المدينة الساحلية قد أصدرت محافظة الإسكندرية 3 تحذيرات مهمة للتعامل مع هذا الطقس تمثل في التالي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

درجات الحرارة مع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات حرارة مع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، مؤكدين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والمضادة للمياه في حال سقوط الأمطار غدا.