طقس الإسكندرية في أسبوع.. بدايات ممطرة واستقرار مع أول شهر رمضان 

يشهد طقس الإسكندرية الأسبوع المقبل بدءاً من غدا السبت حتى الخميس المقبل، أجواء متقلبة يوما عن الآخر، تبدأ شبورة مائية مع طقس غائم جزئي وسقوط أمطار خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع على أن تختفي الأمطار مع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، المقبلين التي تتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كي يُدرك المواطنون طبيعة الطقس في تلك الأيام من أجل ارتداء الملابس المناسبة.

أمطار مع طقس الإسكندرية السبت والأحد

ويشهد طقس الإسكندرية غدا السبت 18 مارس، درجات حرارة 19 العظمى و14 الصغرى، فيما تكون الأحد 19 مارس، درجات حرارة 19 العظمى و13 الصغرى، ويشترك اليومان في إنهما يشهدان أمطارا بنسبة 40%

طقس الإسكندرية الاثنين

ويشهد طقس الإسكندرية الاثنين 20 مارس، درجات حرارة 24 العظمى و16 الصغرى، مع طقس غائم جزئي ونشاط رياح بسرعة 30كم/س.

وتتغير الأجواء مع طقس الإسكندرية أيام الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث تختفي فرص الأمطار مع نشاط رياح 36 کم /س، مع درجات حرارة منخفضة حيث يسجل الثلاثاء العظمى 21 و14 للصغرى، بينما درجات الحرارة في الإسكندرية الأربعاء تتمثل في 21 العظمى و14 الصغرى، وترتفع الدرجات نسبيا يوم الخميس بتسجيل العظمى 23 واستقرار الصغرى على 14.