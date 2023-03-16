طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة ونسبة الأمطار 20%

يشهد طقس الإسكندرية اليوم اعتدالا نسبيا في الطقس الشتوي، نظرا لارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع اليوم ما يجعله طقسا شتويا مميزا، يعيقه فقط الشبورة المائية التي تكاثرت على الطرق مع صباح اليوم بالإضافة إلى توقعات سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، وذلك بعد انقضاء الموجة الباردة وسقوط الأمطار التي ضربت عروس البحر الابيض المتوسط خلال اليومين الماضيين.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 24 والصغرى 12، مع عودة الأمواج بشكلها الطبيعي بمقدار من 1.5 متر إلى مترين وهو أمر معتدل بحسب وصفهم، مؤكدين على إمكانية سقوط الأمطار بنسبة 20% فقط.

ظواهر طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية اليوم أبرزها نشاط الرياح بمعدل 40 كيلو متر في الساعة وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشماليه الغربية على فترات متقطعة، والتي تتمثل صعوبتها في الشعور ببرودة أكثر بالتحديد في الساعات الليلية ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس الصباح، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

فرص أمطار الإسكندرية اليوم

علاوة على ذلك تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة التي - إن سقطت - فلن تؤثر على حركة المواطنين.