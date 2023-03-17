طقس الإسكندرية اليوم دافئ نسبيا.. وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%

شهد طقس الإسكندرية اليوم، طقس دافئا مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا، وطقس بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة، وذلك بعدما انتشرت الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى المحافظات، قبل أن تعتدل الأجواء مرة أخرى خلال فترة الظهيرة حاليا.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول طقس الإسكندرية اليوم، فإن المحافظة تمر بطقس مائل إلى الدفء صباحا مع نشاط في الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% مع جو غائم جزئيا.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات حرارة طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، بالإضافة الى هبوب رياح شمالية غربية وتبلغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي الى الشعور بانخفاض الحرارة.

طقس الإسكندرية اليوم بارد ليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية مساء اليوم بارد ليلا مع ارتفاع الأمواج بنسبة تبلغ من متر ونصف إلى 2 متر مع هبوب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.