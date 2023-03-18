غرق طفل في ترعة بسوهاج.. «سقط أثناء اللعب»

غرق طفل رضيع يبلغ من العمر عامين في ترعة مجاورة أثناء اللهو بسوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير الأمن إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز طهطا بغرق طفل بترعة نجع حمادي.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث مع قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، و تبين أنها لـ«أحمد م خ»، ويقيم دائرة القسم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف الجهات المختصة بمحافظة سوهاج.

تقرير الطب الشرعي

وبسؤال والده المدعو «محسن خ ا» سن 35 عامل ميكانيكي سيارات ويقيم دائرة القسم قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور سقط بالترعة المجاورة للمنزل مما أدي لغرقة ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.