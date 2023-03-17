أسعار الدواجن البرازيلي والمجمدة في منافذ التموين ومعارض «أهلا رمضان»

تواصل منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، بيع الدواجن البرازيلي والمجمدة، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مستوى جميع المعارض في كافة المحافظات، حيث تواصل الدولة جهودها في دعم المواطنين بكافة السلع الغذائية قبل أيام من شهر رمضان 2023 ومواجهة جشع التجار.

أسعار الدواجن المجمدة في المنافذ ومعارض أهلا رمضان

وقالت الدكتورة سهير شرف مسؤول الرقابة التموينية في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن المجمدة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانخفاض سعرها وجودتها العالية، موضحة أن سعر كيلو الدواجن المجمدة في معارض أهلا رمضان 65 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الفراخ البرازيلية والمجمدة في الأسواق

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في بيان للغرفة، إن سعر الدواجن المجمدة في الأسواق تبدأ من 65 جنيها حتى 90 جنيها، ويتم تحديد ذلك وفق وزنها ونوعها، موضحاً أن الاستيراد خطوة مهمة من الدولة لسد العجز وتوفير احتياجات السوق.

أسعار الدواجن المجمدة والبرازيلي في الأسواق

ووفق الأسعار المعلنة في معارض أهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين، فإن أسعار الدواجن المجمدة والبرازيلي في الأسواق، جاءت كالتالي، سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها، وسعر كيلو الفرخة البرازيلي يبدأ من 72 جنيها حتى 90 جنيها وفق وزن كل نوع، وسعر كيلو الأوراك المجمدة 60 جنيها.