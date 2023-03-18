نوة الشمس الكبيرة تضرب البلاد وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

تتعرض البلاد اليوم 18 مارس لـ«نوة الشمس الكبيرة»، على مدار يومين، إذ تبدأ برياح شرقية وغالبًا ما تكون ممطرة بنسبة 50% وتسطع خلالها الشمس بقوة.

تعتبر آخر نوات فصل الشتاء

وبحسب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، تبدأ بعد نوة الشمس الكبيرة، ثم أخرى تعرف بـ«العوة العجوزة» في 24 مارس من كل عام وتستمر 6 أيام، وتعتبر آخر نوات فصل الشتاء وتكون مصحوبة رياح شرقية، ممطرة أحيانًا، ويعقبها ثالثة وهي التي يطلق عليها «الخماسين» وتشهد طقسًا دافئًا نسبيًا.

أمطار على مناطق متفرقة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض مناطق جنوب الوجه البحري لأمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ30% بينما تتعرض السواحل الشمالية الغربية وشامل الوجه البحري لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ40%.

وتتعرض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشرقية بنسبة حدوث تصل لـ40%.

مدينة الإسكندرية تتعرض خلال فصل الشتاء إلى 18 نوة

جدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية تتعرض خلال فصل الشتاء إلى 18 نوة يعرفها الصيادون والعاملون في بحر الإسكندرية على موعدها من خلال تساقط النجوم من السماء، أو هياج طائر النورس، وغروب الشمس وسط هالة حمراء، أو قدوم رياح غربية- بحسب مجدي أبو شنب، شيخ صيادين أبو قير السابق.