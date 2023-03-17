الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا السبت في مصر.. أمطار وشبورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غداً السبت في مصر، إذ تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وتكون كثيفة على وسط سيناء، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدًا السبت في مصر

أضافت الأرصاد أن حالة الطقس غداً السبت في مصر، تشهد أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريباً، على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدًا السبت في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر الموافق 18 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12