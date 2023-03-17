الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام.. تحذير من الرياح وسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خريطة الظواهر الجوية التى تتعرض لها مدن ومحافظات مصر طوال الأسبوع المقبل حتى الخميس أول أيام شهر رمضان، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء .

حالة الطقس غدا

بينما يشهد طقس غدا السبت وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكثيفة على وسط سيناء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30% فضلا عن نشوب رياح.

نشاط رياح وسقوط أمطار

بينما طقس الأحد يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 40% على فترات متقطعة، ونشاط رياح، بينما يسود طقس الثلاثاء والاربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من النهار، وتنشط الرياح بطقس الخميس على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.