«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. العظمى في القاهرة 25 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، إذ يسود طقس مائل للدفء نهاراً يكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

تستعرض «الوطن»، استمراراً للخدمات التي تقدمها، في السطور التالية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وفقاً للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

أضافت الأرصاد خلال بيانها، أنه غداً تتساقط الأمطار وتكون من خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% و30%، مع وجود نشاط رياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر الموافق 18 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12