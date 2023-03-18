3 أحداث في أمريكا خلال يوم.. أهمها عودة ترامب إلى «فيس بوك ويوتيوب»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 أحداث كان من أهمها عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى «فيس بوك».

وأمس الجمعة، نشر رئيس الإدارة الأمريكية السابق، المرشح لانتخابات 2024، دونالد ترامب، أول منشور له على «فيس بوك»، و«يوتيوب» منذ أن جرى حظر حسابه بعد «اقتحام الكابيتول» في 6 يناير 2021.، وقال ترامب: «لقد عدت».

«فيس بوك»: ترامب يواجه حاليا التعرض لعقوبات مشددة

وأرفق ترامب، المنشور بمقطع فيديو مدته 12 ثانية، لخطابه بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016: «آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد».

وفي وقت سابق، أكد موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب، يواجه حاليا التعرض لعقوبات مشددة، في حال ارتكابه انتهاكات على «فيس بوك».

ويبلغ عدد متابعي الرئيس السابق دونالد ترامب على «فيس بوك» أكثر من 34 مليون متابع، وعلى «يوتيوب» 2.6 مليون متابع.

«يوتيوب» حول إنهاء تعليق حساب ترامب: قيمنا مخاطر العنف

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن «يوتيوب» إنهاء تعليق مشاركة الرئيس السابق دونالد ترامب، في موقع الفيديوهات الشهير بعد عامين من حظره، وقال: «قيمت مخاطر العنف آخذة بالاعتبار أهمية استماع الناخبين للمرشحين الرئيسيين على قدم المساواة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، كشف تحقيق برلماني أمريكي أن ترامب وعائلته لم يصرحوا عن هدايا تزيد قيمتها الإجمالية عن 250 ألف دولار تلقوها من حكومات أجنبية أثناء وجوده في «البيت الأبيض»، بينها مضارب جولف مذهبة من اليابان وصورة لإيفانكا ابنة الرئيس السابق من عرق اللؤلؤ ولوحة ضخمة لدونالد ترامب أهدتها له السلفادور «من نحو 100 هدية تلقاها الرئيس».

وأشار مسؤول التحقيق البرلماني جيمي راسكين، إلى أن عدم التصريح عن هذه الأشياء مخالف للقانون، وفقا لما ذكرته شلبكة «شسكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردا على سؤال للصحفيين في «البيت الأبيض» عن الاجتماع المزمع عقده بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بين: «سنرى ما سيحدث عندما يعقد هذا الاجتماع».

وأوضح بايدن، حول اتهامات الجمهوريين في «لجنة الرقابة» بالنواب بأن أفراد عائلته تلقوا أكثر من مليون دولار من شركة صينية، أن هذا ليس صحيحا.