تعاون بين جامعتي «مصر للمعلوماتية» و«المصرية اليابانية» في التكنولوجيا والابتكار

وقعت جامعة مصر للمعلوماتية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الجامعة المصرية اليابانية، لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتدريب المواهب وتبادل الزيارات الأكاديمية بين الباحثين بهدف رعاية عمليات التبادل العلمي والتدريب، كذلك تنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات الأكاديمية المشتركة بين الطرفين، وذلك برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقام بتوقيع مذكرة التعاون، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، كما تبادل الجانبين دروع الجامعتين تكريما لكل منهما، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجامعة مصر للمعلوماتية، والأستاذ ياسر كاظم الأمين العام، وعمداء كليات جامعة مصر للمعلوماتية: الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتور محمد اسماعيل أستاذ الفيزياء، والدكتور عمرو الشريف رءيس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.

ومن الجامعة المصرية اليابانية شهد مراسم توقيع الإتفاقية كل من الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة، ودكتور أحمد مختار محمد عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، ودكتور عادل بدير عبد الرحمن عميد كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات، ودكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية الأعمال الدولية والعلوم الانسانية.

قطاع العلوم والابتكار

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هذه الخطوة تعد بداية تعاون مشترك واجراء بحوث علمية بين الجامعتين، حيث أن مستقبل نموذج التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة المصرية اليابانية ينير قطاع العلوم والابتكار ويعزز أيضاً الشراكة الاستراتيجية الشاملة فيما بيننا.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن هذا التعاون العلمي سوف يساهم في فتح أفاقاً واسعة للنهوض بالمعرفة العلمية والتكنولوجية نظراً لتكامل الموارد في كلا المؤسستين، وهو ما يسمح باكتشافات جديدة وتأثير إيجابي في المجتمع العلمي بين الجانبين، فضلاً عن أنه سوف يكرس تعزيز الأنشطة البحثية والابتكار في المجالات الحيوية ، بما في ذلك علوم البيانات والاتصالات والذكاء الاصطناعي

إمكانيات متقدمة ومتطورة

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية:" يسعدنا التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية والتي تعد من الجامعات المتميزة التي بدأت بالشكل الصحيح، وذلك بفضل رؤية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، لذلك فهذا التعاون سوف يجعل جامعة مصر للمعلوماتية شريك مهم بالنسبة لنا، حيث يمتلك الطرفين إمكانيات متقدمة ومتطورة، وهو الأمر الذي يضمن مساهمات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار. وتحت مظلة الاتفاقية، ستعمل الجامعتين من خلال المشاريع المشتركة وتدريب الموهوبين ودعم التبادل الأكاديمي لتقدم التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي.

وأضاف عدلي:" نحن لدينا دعم منذ اليوم الأول لتأسيس الجامعة المصرية اليابانية، من وزارة التعاون الدولي ودولة اليابان، حيث بدأت جامعتنا كجامعة للدراسات العليا، ليعقب ذلك البحث العلمي القائم على الشراكة مع الجانب الياباني، وهو ما جعلنا نمتلك كوادر علمية لها تصنيف عالمي". لافتاً إلى أن ما تقوم به جامعة مصر للمعلوماتية لتأهيل طلابها ليكون كل منهم خريج دولي أمر في غاية الأهمية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.