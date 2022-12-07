جامعة «مصر للمعلوماتية» تحصد المركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني

حصد فريق جامعة مصر للمعلوماتية، المركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن أنشطة معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته الـ 26، والذي أقيمت فاعلياته على مدار 4 أيام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وهنأ الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المشرفة في هذه المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة لتفوقهم في مختلف المحافل وتمثيلهم للجامعة بتميز وما يتفق مع ما يحصلون عليه من برامج أكاديمية متطورة تجعلهم قادرون على المنافسة في كبرى المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكد الشرقاوي أن جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على المشاركة والمنافسة في هذه المسابقات الهامة التي تقيمها الدولة ممثلة في وزارة التعليم العليم والبحث العلمي، حيث نعمل على إعداد جيل من الخريجين لديه القدرة على التعامل مع المستقبل بكل تطوراته وما يشهده من مستجدات بما يتفق ويتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يجعل أبنائنا متواجدين في مقدمة صفوف العاملين في هذا القطاع على المستوى العالمي.

الفوز على الفرق المنافسة

وأوضحت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، أن الفريق الفائز يتكون من الطلاب الثلاثة «محمد أشرف إسماعيل، الطالب بالسنة الأولى بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكريم محمد الكناني، وفؤاد أحمد علي، الطلاب بالسنة الأولى بكلية الهندسة»، مؤكدة أنهم قاموا بعمل متميز من خلال تحقيق الفوز على الفرق المنافسة والإجابة على أكبر عدد من الأسئلة في غضون 30 ثانية، وهو مالم يكن بالأمر الهين إلا أن فريقنا تمكن من تحقيق ذلك.

أساسيات منع الهجمات السيبرانية

وأشار الدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استهدفت من خلال مسابقة الأمن السيبراني التعريف بأساسيات كيفية منع حدوث الهجمات السيبرانية على المستوى الفردي والوعي بكيفية تجنبها، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الشبابية لقيادة قطاع التكنولوجيا والمعلومات في المستقبل.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: «علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم»، وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: «الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية».