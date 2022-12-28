جامعة مصر للمعلوماتية تحصد المركز الأول في السباحة والثالث في كرة السرعة

فازت الطالبة لوجين محمد، المقيدة بالفرقة الأولى بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، بالمركز الأول مع زملائها في تتابع (4x100) بالبطولة الوطنية للسباحة والتي نظمها الاتحاد المصري للسباحة في استاد القاهرة الدولي، كما حصلت الطالبة شهد سعيد، المقيدة بالفرقة الثانية في كلية علوم الحاسب والمعلومات، على المركز الثالث في بطولة كرة السرعة - سولو (Speedball Solo) التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية (EUSF).

جامعة مصر للمعلوماتية

وهنأت إدارة جامعة مصر للمعلوماتية الطالبتان شهد سعيد، ولوجين محمد، لفوز كل منهما بمركز متقدم في لعبته الرياضية، بعد منافسة قوية مع متسابقين من كل الجامعات المتواجدة في مصر، وهو ما يعد إنجازاً رياضياً جديداً يضاف للإنجازات التي يحققها طلاب الجامعة في شتى المسابقات التي يشاركون بها.

وأكّدت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، الحرص الدائم للجامعة على تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لجميع منتسبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والتفوق بها على غرار تفوقهم في النواحي العلمية والأكاديمية التي تجسد الروح الحقيقية لمجتمع جامعة مصر للمعلوماتية. وأوضحت حرص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توفير كافة أنواع الدعم ومتطلبات النجاح لمجتمع الجامعة.

وأعربت الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، عن فخرها بالنتائج التي حققتها الطالبتان شهد سعيد ولوجين محمد وجميع زملائهم في المسابقات والبطولات الرياضية، قائلة: «إننا نفخر بوجود عدد كبير من الطلبة الرياضيين الذين يمثلون جامعة مصر للمعلوماتية سواء في البطولات المحلية أو الدولية، كما نتطلع الى مزيد من النجاح وحصد البطولات»، مشيرة إلى أن الجامعة تدعم خلق أجواء التنافس الإيجابي بين طلابها في الميدان العلمي والرياضي، إذ يسهم ذلك في دفعهم إلى السعي دائمًا لتقديم أفضل ما لديهم وتطويره على نحو مستمر.

جدير بالذكر أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.