أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. و«الصرف الصحي» ترفع حالة الطوارئ (صور)

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الوقت الراهن، وبدأت خفيفة إلى متوسطة، ثم زادت في بعض الأحيان على مختلف مناطق الاسكندرية.

ويشهد طقس الإسكندرية في الوقت الراهن، سحبا منخفضة ومتوسطة تؤثر على بعض المناطق، والمتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

أمطار الإسكندرية لم تتسبب في تجمعات مياه

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الأمطار بدأت خفيفة في الواحدة صباحا وزادت غزارتها تدريجيا ومتوقع استمرارها طوال اليوم، ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

وأضاف «نافع»، في بيان اليوم السبت، أن 150 سيارة ومعدة تابعة للشركة متمركزة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح أمس الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.

وتناشد الشركة، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة علي موقع «فيسبوك».