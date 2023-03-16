رئيس مجلس إدارة «مصر للطيران»: المستشفى تتوسع في خدماتها الإلكترونية

افتتحت فعاليات المؤتمر العلمي الأول، ظهر اليوم، احتفالًا بمرور 40 عامًا على إنشاء مستشفى مصر للطيران، تحت رعاية وبحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ولفيف من قيادات مصرللطيران.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في القاهرة، بحضور وزيرا الصحة والتعليم العالي، حيث من المقرر أن يلقي وزير الطيران، كلمة افتتاحية بالمؤتمر وعلى هامشه يفتتح المعرض الدولي المشارك فيه العديد من شركات المنتجات الطبية والصحية.

تكريم عدد من رؤساء مجالس مصر للطيران السابقين

وتشهد افتتاحية المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن مستشفى مصر للطيران يوضح تاريخ المستشفى وما تم بها من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

ويحضر المؤتمر أيضا قيادات مصر للطيران، ممثلين في المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أيمن صلاح رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، وأيضا عدد من قيادات طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وقيادات مستشفى جامعة عين شمس التخصصي.

من جانبه أعلن الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، أنّ شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، توسعت في إطلاق العديد من خدماتها الإلكترونية عبر خطة متكاملة للشركة القابضة لمصر للطيران، برئاسة الطيار يحي زكريا ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لتحديث الشبكة المعلوماتية ورقمنة الخدمات، في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللتيسير على المواطنين، من متلقي الخدمات الطبية.

الدكتور أيمن صلاح: التوسع في تقديم الخدمات إلكترونية بمصر للطيران للخدمات الطبية

وأضاف صلاح، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش المؤتمر العلمي الأول إحتفالًا بمرور 40 عاما على إنشاء مستشفى مصر للطيران تحت رعاية السيد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تم التنسيق مع قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بمستشفى مصر للطيران، وذلك بما يتيح تقديم الخدمات الطبية المتكاملة بطريقة مميكنة، وفق نظام معلوماتي متكامل يحقق طفرة في منظومة الخدمات الطبية، لتشتمل جميع بيانات المرضى من أشعات وتحاليل والتاريخ المرضي، عن طريق شبكة معلومات متكاملة ونظام HIS مرتبط بـMobile Applicatio.

كما يتيح التحكم في مواعيد حجز العيادات لمن يرغب في تلقى هذه الخدمة ، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، ومتابعة نتائجها وأي استفسارات مع خدمة العملاء CONTACTUS، مشيراً إلى أنّه تم ربط الخدمات المؤداة للمريض بالاستفسارات المالية للخدمة المطلوبة وربطها مع الصيدليات والمخازن الطبية وإدارة المشتريات، وفقًا لمبادئ الحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية لجميع البيانات، والخدمات الخاصة بالمرضى والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، للتيسير على المرضى وأسرهم، خلال تعاملهم مع جميع ادارت المستشفى وأقسامه المتنوعة.

صلاح: إتاحة نتائج التحاليل الطبية للعاملين بطريقة مميكنة

وقال صلاح، نجحنا في تفعيل، خدمة إلكترونية بإتاحة نتائج التحاليل الطبية للعاملين بطريقة مميكنة دون تدخل عنصر بشري، وإنشاء موقع إلكتروني لمعرفة نتائج التحاليل الطبية بدلا من الحضور بما يوفر الجهد والوقت.

وتم الانتهاء من تطوير الشبكة المعلوماتيه، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران نحو الحوكمة والرقمنة الحديثة، كما تم اختيار نظام تشغيل الشبكة المعلوماتية الجديد بالتعاون مع قطاع المعلومات بشركة مصر الطيران، لتغطية المستشفى بالكامل بشبكة الإنترنت، وربطها بنظام معلوماتي شامل في إطار منظومة التحول الرقمي، وجارٍ تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتدريب العاملين والأطقم الطبية على نظم تشغيل الشبكة المعلوماتية، للتيسير على متلقي الخدمة بمستشفى مصر للطيران.

وأشار إلى أنّه هناك إمكانية للتواصل بين أطقم الركب الطائر على متن رحلات مصر للطيران وقسم الاستقبال بالمستشفى، حال تعرض أي راكب لأزمة صحية ، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الطبية والإسعافات الأولية اللآزمة المصاب أو المريض، مع تزويد الطائرات بحقائب إسعاف أولية، من إدارة الطب الوقائي لدينا بصفة دورية حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين ورواد رحلات مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي بشكل عام.

وقال الدكتور أيمن صلاح تتيح هذه الخدمة المتميزة، المتابعة الطبية مع أفراد الطقم الطائر لأي حالة مرضية على متن الطائرة، وتزويده بأي استشارات طبية لإنقاذ حياة أي راكب قد يتعرض لأزمة صحية من خلال توصيف الحالة والتواصل مع أطقم «حالات إنقاذ الحياة» بالمستشفى بما يسهم في اتخاذ القرار سواء بهبوط الطائرة في أقرب مطار لإنقاذ المريض، أو استكمال الرحلة وفقا للحالة فور الإنتهاء من تقديم الإسعافات الأولية اللآزمة له.

وتابع رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، خطة تطوير مستشفى مصر للطيران مستمرة بشكل دائم، حيث نعمل جميعا على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، كما نسعي دائماً لإستحداث وحدات علاجية جديدة، تتمتع بأنظمة تكنولوجيه كاملة ومتطورة، تعتمد على التكنولوجيا الحديث الذكية بشكل كامل.