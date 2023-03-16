ضبط 3 ركاب في مطار القاهرة الدولي بحوزتهم مستحضرات تجميل وأسلحة بيضاء

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، المدير العام، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، كما جرى ضبط راكبين، الأول أجنبي من أصل مصري، بحوزته منظار يركب على سلاح ناري، وكمية كبيرة من طلقات الرش، والآخر مصري بحوزته خنجرين.

رجال الجمارك بمطار القاهرة يحبطون تهريب خناجر منظار

جاءت الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت؛ إذ استوقف محمد قنديل، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أحمد عبد العليم، مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة، رئيس القسم، اللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، كلف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، عبد الله حمدي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائبه يدويا.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تلاحظ وجود 652 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، وشارك في الضبط كل من محمود فتحي وأحمد الجمل وهيثم رجب والدكتور مؤمن حسن، مأموري الجمرك.

ضبط منظار يركب على سلاح ناري

والحالة الأخرى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، استوقف محمود فتحي، مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد عبد العليم ومحمود شحاته، اللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، كلف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على الصالة، أحمد إبراهيم عمر، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط منظار يركب على سلاح ناري، و725 طلقة رش.

وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية في المطار، بأن المنظار محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، وأن الطلقات يلزم لحيازتها تصريح من الأمن العام.

ضبط أسلحة بيضاء مع راكب ثالث

أما الحالة الثالثة فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا؛ إذ استوقف خالد رمضان، مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد العال، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب.

وكلف أمير مطر، مدير الحركة المشرف على الصالة، ولاء فرغلي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط أسلحة بيضاء عبارة عن خنجرين لهما نصل بالجراب الخاص بهما، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بأنه محظور حيازتها، طبقا للقانون السابق ذكره.

تحرير 3 محاضر ضبط جمركي

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 58 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، ومحضر ضبط جمركي رقم 59 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، كما أمر فتحي فوزي، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 60 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين الثاني والثالث للنيابة المختصة.