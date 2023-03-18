خبراء: مبادرة «كتف في كتف» تؤكد وحدة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات

رحب خبراء الاقتصاد بمبادرة «كتف في كتف»، واصفين إياها بأنها مبادرة عظيمة تُعطى الأمل للمحتاجين، وتؤكد وحدة ورفعة المصريين، وأن الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة كافة التحديات والصعوبات.

وقال المهندس محمد عبد الفتاح، الخبير في أمن المعلومات والاتصالات، لـ«الوطن»: «مما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم تحتاج إلى تكاتف جميع القوى والأيادي لتمر بسلام، وأهم أنواع التكاتف هو العمل التطوعي والخيري، من هنا أُثمن وأشكر كل العاملين على مبادرة كتف في كتف لما بذلوه من مجهود في ما يطلق عليه الحماية المجتمعية وإيصال كل المساعدات الممكنة لإخواننا وإخواتنا المحتاجين».

وأضاف «عبدالفتاح»، أن هذه المبادرة من أهم المبادرات في تاريخ مصر، لأنها تلقى دعمًا من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الفترة المقبلة سترى مثل هذه المبادرات التي تؤكد أن المصريين جميعهم داعمين لبعضهم.

أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر

من جانبه قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن مبادرة «كتف في كتف» تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، مشيرا إلى أنها تستهدف توزيع 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة أنحاء الجمهورية على الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن المبادرة، تسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتج عنها زيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير على زيادة الأسعار، وشعار المبادرة «كتف في كتف» جاء في وقت هام ليؤكد على تكاتف الجهود المبذولة سواء من الجانب الحكومي أو العمل التطوعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني وكل ذلك تحت رعاية واهتمام القيادة السياسية، وتعد تلك المبادرة وحضور رئيس الجمهورية نموذج يمكن أن ينتشر في مبادرات أخرى ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك.